Світоліна зачохлила ракетку на турнірі WTA в Істборні
Укрінформ
Краща українська тенісистка Еліна Світоліна не змогла подолати супротив француженки Алізе Корне у другому раунді турніру WTA в Істборні (Велика Британія) із призовим фондом 998 тис 712 дол.
Корне (№55 WTA) перемогла 8-у "ракетку" світу з рахунком 6:3, 7:6 (7:3), повідомляє Укрінформ.
Зустріч на корті тривала 1 годину 38 хвилин.
У третьому колі Корне зустрінеться на переможницю матчі Дар'я Гаврилова (Австралія, 78) - Шуай Чжан (Катай, 51).