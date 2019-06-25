Світоліна зачохлила ракетку на турнірі WTA в Істборні

Світоліна зачохлила ракетку на турнірі WTA в Істборні

Укрінформ
Краща українська тенісистка Еліна Світоліна не змогла подолати супротив француженки Алізе Корне у другому раунді турніру WTA в Істборні (Велика Британія)  із призовим фондом 998 тис 712 дол. 

Корне (№55 WTA) перемогла 8-у "ракетку" світу з рахунком 6:3, 7:6 (7:3), повідомляє Укрінформ.

Зустріч на корті тривала 1 годину 38 хвилин. 

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У третьому колі Корне зустрінеться на переможницю матчі Дар'я Гаврилова (Австралія, 78) - Шуай Чжан (Катай, 51).

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