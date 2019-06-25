Завацька поступилася австралійці у відборі Вімблдона-2019

Українська тенісистка Катаріна Завацька (№197 WTA) програла 25 червня Прісциллі Хон (Австралія, 133) в 1/4 фіналу кваліфіфікації Вімблдонського тенісного турніру із загальним призовим фондом 38 млн фунтів.

Результат поєдинку - 5:7, 3:6, повідомляє Укрінформ.

Суперниці провели на корті 1 годину 27 хвилин.

Пізніше сьогодні на корт у Лондоні вийде українка Ангеліна Калініна (135), яка екзаменуватиме у відбірковому матчі Маріам Болквадзе (Грузія, 219).