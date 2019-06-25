Латвійський боксер Брієдіс офіційно визнаний чемпіоном WBO у важкій вазі

Польський боксер Кшиштоф Гловацький більше не є чемпіоном світу за версією WBO у важкій вазі.

Про це стало офіційно відомо після поновлення рейтингів Всесвітньої боксерської організації (WBO), повідомляє iSport.ua.

Новим чемпіоном WBO у вазі до 91 кг став латвійський боксер Майріс Брієдіс, який 15 червня в Ризі в спірному бою переміг поляка Кшиштофа Гловацького технічним нокаутом в третьому раунді.

Незважаючи на перемогу Брієдіса, до цього часу було неясно, чи отримав він чемпіонський пояс, тому як були заяви, що WBO не санкціонувала цей поєдинок.

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Як повідомляв Укрінформ, латвійський боксер Майріс Брієдіс вийшов у фінал Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS), перемігши поляка Кшиштофа Гловацького.

Півфінальний бій у важкій ваговій категорії відбувся в столиці Латвії, Ризі. У другому раунді Брієдіс двічі змусив Гловацького втратити рівновагу і лише гонг врятував того від нокауту. У третьому раунді латвійський боксер впевнено завершив поєдинок технічним нокаутом, здобувши пояс чемпіона світу за версією WBO.

Фото: Boxing Scene