Латвійський боксер Брієдіс офіційно визнаний чемпіоном WBO у важкій вазі
Про це стало офіційно відомо після поновлення рейтингів Всесвітньої боксерської організації (WBO), повідомляє iSport.ua.
Новим чемпіоном WBO у вазі до 91 кг став латвійський боксер Майріс Брієдіс, який 15 червня в Ризі в спірному бою переміг поляка Кшиштофа Гловацького технічним нокаутом в третьому раунді.
Незважаючи на перемогу Брієдіса, до цього часу було неясно, чи отримав він чемпіонський пояс, тому як були заяви, що WBO не санкціонувала цей поєдинок.
Як повідомляв Укрінформ, латвійський боксер Майріс Брієдіс вийшов у фінал Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS), перемігши поляка Кшиштофа Гловацького.
Півфінальний бій у важкій ваговій категорії відбувся в столиці Латвії, Ризі. У другому раунді Брієдіс двічі змусив Гловацького втратити рівновагу і лише гонг врятував того від нокауту. У третьому раунді латвійський боксер впевнено завершив поєдинок технічним нокаутом, здобувши пояс чемпіона світу за версією WBO.
Фото: Boxing Scene