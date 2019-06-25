Тренер українських дзюдоїстів прокоментував виступ команди на Євроіграх-2019

Особисті змагання II Європейських ігор в Мінську стали успішними лише для двох дзюдоїстів збірної України - Дар'ї Білодід і Георгія Зантарая, які вибороли золоті нагороди.

Решта спортсменів виступили нижче своїх можливостей. Про це в коментарі XSPORT розповів головний тренер збірної України з дзюдо Віталій Дуброва напередодні командного турніру.

“Наші чемпіони - Дар'я Білодід і Георгій Зантарая - герої, вони підтвердили високий клас. Це при тому, що Дар’я перехворіла, і це був лише 2-й старт для неї. Георгій Зантарая на 7-10 років старше своїх суперників, але його вміння мобілізуватися на головні старти знову принесло йому медаль.

А от інші дзюдоїсти - Ядов, Хамула, Канівець, Ньябалі, Савицький, Хаммам - не стрибнули вище голови, або виступили нижче своїх можливостей. Тут потрібно не просто боротися, а битися. А стовідсоткової самовіддачі й волі до перемоги я у них не побачив.

На даний момент гарантували собі олімпійські ліцензії Білодід і Зантарая. Але і їм потрібно стежити за рейтингом, щоб в посіві на Олімпійських Іграх отримати гарне місце. Необхідно набирати бали. Буквально через тиждень нас чекає стовідсотковий рейтинговий турнір в Монреалі, потім Гран-прі в Будапешті та Загребі, ну і кінець серпня - чемпіонат світу в Токіо. Розраховуємо на 7-9 олімпійських ліцензій - 5-6 чоловічих і 1-4 жіночих. А ось на участь у командному турнірі, мабуть, доведеться поставити хрест, так як у жінок у нас є відразу кілька проблемних категорій”, - сказав Дуброва.

Нагадаємо, Україна завоювала в змаганнях по дзюдо на Європейських Іграх-2019 у Мінську (Білорусь) 2 золоті медалі. Їх володарями стали Дар’я Білодід (до 48 кг) і Георгій Зантарая (до 66 кг).

Змагання дзюдоїстів в Мінську були для спортсменів також і чемпіонатом Європи.