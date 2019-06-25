Костюк програла на старті відбору Вімблдона-2019
Укрінформ
Українська тенісистка Марта Костюк не зуміла подолати у вівторок стадію 1/4 фіналу кваліфіфікації Вімблдонського тенісного турніру із загальним призовим фондом 38 млн фунтів.
Киянка (№180 WTA) поступилася у двох сетах Анні Калинській (Росія, 144) - 1:6,5:7, повідомляє Укрінформ.
Зустріч тривала 1 годину 11 хвилин.
Сьогодні також стануть відомі результати відбіркових матчів Вімблдона-2019 за участю українок Катаріни Завацької та Ангеліни Калініної (135).