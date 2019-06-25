Призер Євроігор Бондаренко розповів про травму коліна та свої найближчі плани
На виході до зали прильотів аеропорту “Бориспіль” відразу привернуло до себе увагу коліно українського легкоатлета, через пошкодження якого півфінал і фінал Європейських ігор пройдуть без нього. Про це повідомляє прес-служба ФЛАУ.
“Відбулося відкрите тренування, я тільки розповів, як все чудово, наскільки я готовий. Пройшла година. Піднімаюся сходами до готелю – і у мене заболіло коліно. Разом із головним тренером В’ячеславом Тиртишником поїхали до лікарні, за дві години у мене вже було зроблене УЗД, намітили план лікування, але воно дасть ефект лише через один-два тижні.
Попереду у мене відновлення. Планую взяти перерву між змаганнями місяці на два і зосереджу всі сили на тому, щоб знову не піти у лікування і бути готовим до чемпіонату світу в Досі”, - розповів Бондаренко.
Нагадаємо, що у півфіналі Європейських ігор у секторі для стрибків у висоту за збірну України виступатиме срібний призер чемпіонату Європи і бронзовий призер чемпіонату світу з легкої атлетики в приміщенні Андрій Проценко.