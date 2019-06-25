Хорватський екс-футболіст "Лаціо" виступатиме за "Карпати"

Львівський футбольний клуб "Карпати" підписав угоду з хорватським захисником Франьйо Прче.

Контракт із гравцем розрахований на три сезони, повідомляє прес-служба української команди.

Франьйо - вихованець сплітського "Гайдука", у 18 років футболіст підписав контракт з римським "Лаціо", де виступав за юнацьку команду. У жовтні 2016 року вийшов у футболці римського клубу проти "Торіно". В Італії він також грав за "Салернітану" і "Брешію", а влітку 2018 року став футболістом кіпрської "Омонії", за яку минулого сезону відіграв 17 матчів.

23-річний Прче виступав за хорватські збірні вікових категорій до 17-ти, 19-ти та 21-го року.