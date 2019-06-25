Легка атлетика: став відомий склад юнацької збірної України на матчеву зустріч у Києві
Матчева зустріч юнацьких збірних із легкої атлетики Україна-Туреччина-Білорусь-Польща-Румунія відбудеться 29 червня в Києві. Про це повідомляє прес-служба ФЛАУ.
До складу юнацької збірної України увійшли:
дівчата - Коновалова Євгенія (100 м), Юрченко Яніна (200 м), Харащук Тетяна (400 м), Жульжик Світлана (800 м), Петрик Юлія (1500 м), Мухоброд Валерія (100 м з/б), Ялисоветська Ярослава (400 м з/б), Озерянова Дар’я (висота), Дудніченко Анна (жердина), Ліпінська Анна (довжина), Онуфрієва Ганна (потрійний), Лебідь Катерина (ядро, диск), Лукач Еріка (спис);
юнаки - Авдєєв Богдан (100 м), Ємець Владислав (200 м), Нечипоренко Андрій (400 м), Семенюк Павло (800 м), Кунін Ілля (1500 м), Слюсар Денис (110 м з/б), Реган Руслан (400 м з/б), Петрук Роман (висота), Строгалєв Нікіта (жердина), Єрещенко Андрій (довжина), Айко Олександр (потрійний), Яворський Іван (ядро), Опанасенко Віталій (диск), Фельфнер Артур (спис).
Змагання відбудуться на стадіоні НТБ СДЮШОР №6 (колишній “Піонер”) і розпочнуться о 16.30.