Андрій Шевченко зіграв за “Челсі” в матчі легенд клубу

Лондонський футбольний клуб “Челсі” зустрівся з мадридським “Реалом” в поєдинку легенд клубу.

Поєдинок, в якому взяв участь головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко, відбувся 23 червня на стадіоні “Сантьяго Бернабеу”. Про це повідомляє Sport.ua.

Перед матчем президент “Реала” Флорентіно Перес вітав легендарних учасників матчу, серед яких зворушливо зустрів Андрія Шевченка nf його сина.

На відео Флорентіно Перес і Андрій Шевченко з 1 хв 24 сек:

Андрій Шевченко зіграв за лондонський клуб під номером 7. У першому таймі за рахунку 1:3 він зумів відзначитися у воротах суперників забитим голом із пенальті.

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Відео кращих моментва матчу:

У підсумку мадридський “Реал” обіграв лондонський “Челсі” в поєдинку легенд клубу з рахунком 5:4.

Фото: twitter