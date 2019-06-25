Футбольного тренера Моурінью вразила витривалість тенісистів на турнірах

Португальський футбольний наставник Жозе Моурінью поділився враженнями від тенісного турніру в Лондоні (Велика Британія).

Жозе Моурінью, який відвідував у Лондоні не лише тенісні матчі, але і тренування гравців на кортах в "Квінс Клаб", зокрема, зазначив, що з повагою спостерігає за тенісистами, які проводять на турнірі матч за матчем.

"У тенісі гравцеві нема за кого сховатися. Тенісисти на корті лише один проти одного. Перемагаєш, програєш, робиш помилки... Тенісист має грати з цим рівнем відповідальності, коли потрібно впоратися з тиском, зі своїми помилками і невдачами, бути готовим, коли прийде час матчболу. Потрібно мати не просто тактичні й технічні можливості, а й психологічні. У цьому плані теніс - приголомшливий спорт.

Мені завжди дуже цікаво, як проходить тренувальний процес. Коли вони грають на змаганнях Grand Slam, то у тенісистів просто матч за матчем. У гравця дуже насичений графік в ці два тижні, так що, мені це цікаво, і мене самого це змушує шукати якісь підходи, щоб і моя команда могла показати найкраще, на що здатна", - цитує Моурінью БТУ.

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Нагадаємо, 56-річний португальський фахівець Жозе Моурінью знаходиться без роботи після звільнення з англійського футбольного клубу “Манчестер Юнайтед”. За інформацією ЗМІ, наразі він претендує на пост головного тренера “Ньюкасла”.

Фото: ZUMA Press