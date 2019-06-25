Львівські баскетболісти вибороли "золото" і “бронзу” на Friendship games в Ізраїлі

Баскетболісти зі Львова взяли участь у міжнародному турнірі Friendship games, який проходив в ізраїльському місті Ейлат.

П'ятий за ліком баскетбольний турнір Friendship games закінчився для українських команд зі Львова місцями в призовій трійці. Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

Чоловічій команді зі Львова вдалося посісти 1 місце в групі, обігравши представників Англії, Йорданії, Польщі та Палестини з підсумковою різницею очок +142. У півфіналі з рахунком 41:48 перемогу святкувала команда Литви, яка в підсумку й перемогла на цьогорічних Friendship games. В іншому матчі 1/2 фіналу зустрічалися ізраїльтяни та палестинці. Матч територіальних сусідів завершився з рахунком 47:30 на користь господарів турніру.

Українці грали за третє місце проти команди з Палестини. Фінальна сирена бронзового матчу засвідчила перемогу львів’ян із рахунком 46:20.

Найкращими на Friendship games-2019 стали литовці, які обіграли господарів турніру з рахунком 73:70.

Серед жінок на турнірі в Ізраїлі перемогу святкували українські баскетболістки. Для команди СБК "Львів" Ірини Клєніної ці ігри стали вже другими. У фінальному матчі українки з рахунком 77:54 вдруге обіграли португалок та здобули золоті нагороди.

Зауважимо, що формат цих змагань дещо незвичний, адже на паркеті зустрічаються команди з країн, що мають напружені політичні стосунки чи релігійні розбіжності. Одне з головних завдань, що ставлять перед собою організатори – сприйняття будь-кого, перш за все, як людину, і лише потім як громадянина певної країни.