На Європейських іграх в Мінську сьогодні розіграють 8 комплектів нагород

Учасники II Європейських ігор в Мінську (Білорусь) у вівторок, 25 червня, розіграють 8 комплектів нагород в 6 видах спорту.

Переможці та призери в четвертий медальний день Європейських ігор визначаться у велоспорті (індивідуальні шосейні гонки з роздільним стартом), дзюдо (змішані команди), стрибках на батуті (жіночі синхронні стрибки і індивідуальні стрибки у чоловіків), спортивній аеробіці (групові вправи), настільному тенісі (змішаний парний розряд) та кульовій стрільбі (малокаліберна гвинтівка), повідомляє Укрінформ.

Крім того, відбудуться попередні змагання з вільної боротьби, стрільби з лука, веслування на байдарках і каное, бадмінтону, боксу, пляжного футболу (Україна в групі В зіграє з Італією).

До 30 червня в Мінську розіграють 200 комплектів нагород.