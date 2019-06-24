Караваєв стане гравцем «Динамо» за кілька днів

«Зоря» вже погодила з київським клубом умови трансферу.

«Динамо» і «Зоря» погодили умови трансферу півзахисника луганського клубу і збірної України Олександра Караваєва. За інформацією Sport Arena, хавбек повинен приєднатися до київської команди перед першим збором.

Якщо клуб і футболіст досягнуть домовленості про умови особистого контракту, то, цілком ймовірно, ще до від'їзду на збори «Динамо» підпише угоду з гравцем.

Придбання Караваєва має посилити конкуренцію на правому фланзі столичного клубу. Правда, не виключено, що в разі підписання Караваєва, тренерський штаб киян переведе Віктора Циганкова на лівий фланг півзахисту. В такому випадку, справа у «Динамо» будуть діяти Томаш Кендзьора і Караваєв.

Нагадаємо, Караваєв в минулому сезоні провів 38 матчів за «Зорю» у всіх турнірах. На рахунку півзахисника 10 голів і 5 результативних передач. Він допоміг «Зорі» фінішувати на 5-й позиції в УПЛ і пробитися у другий кваліфікаційний раунд Ліги Європи.