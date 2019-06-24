Фонсека наполягає на переході Ісмаїлі в «Рому»

Захисник «Шахтаря» став пріоритетним трансфером для італійського клуба.

Головний тренер «Роми» Паулу Фонсека назвав Ісмаїлі серед найпріоритетніших трансферів. Про це повідомляє TMW.

За інформацією видання, переговори між клубами тривають, сам Ісмаїлі відкритий для цього трансферу. Видання називає потенційну суму переходу 29-річного бразильця - 15 млн євро.

Раніше генеральний директор «Шахтаря» Сергій Палкін заявляв, що «гірники» не стануть розглядати пропозиції щодо Ісмаїлі менше 50 млн євро.

Сьогодні Ісмаїлі в складі «Шахтаря» вирушив на тренувальні збори до Німеччини.

Нагадаємо, в минулому сезоні Ісмаїлі зіграв в 39 матчах «Шахтаря» у всіх турнірах. В його активі 2 голи і 12 результативних передач.

«Рома» в минулому чемпіонаті Серії А посіла 6-е місце і потрапила лише в кваліфікацію Ліги Європи.