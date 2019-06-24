Бій Усика: поки невідомі ні місце, ні дата, ні суперник

Промоутер українського боксера Олександр Красюк зумів підтвердити лише те, що бій відбудеться у вересні.

Промоутер Олександра Усика Олександр Красюк прокоментував найближчі плани українця. Про це він розповів Tribuna.com.

«Насправді, ми поки не визначилися з остаточною датою. Плануємо бій на вересень. Але ні часу, ні місця, ні суперника поки підтвердити не можу.

Серед варіантів є Такам. Але ви ж бачили - зараз він не в пріоритеті. Вчора прийшла новина (Усик став обов'язковим претендентом на пояс WBO в суперважкій вазі - прим.), яку ми очікували. Опрацьовуємо усі можливі сценарії.

Бій з Повєткіним? Усик сказав, що йому було б некомфортно боксувати через причин, які він оприлюднив. Ми працюємо, беручи до уваги його думки», - сказав Красюк.

Нагадаємо, свій дебютний бій у суперважкій вазі Олександр Усик мав провести 25 травня, але через травму біцепса його поєдинок проти Карлоса Такама довелося перенести.

Наразі виходить так, що Олександр Усик проведе один бій в суперважкій вазі і відразу боксуватиме за титули з переможцем пари Джошуа - Руїс.