Марченко подолав перше коло кваліфікації Вімблдона-2019

Український тенісист Ілля Марченко обіграв у понеділок у Лондоні аргентинця Марко Трунджелліті в 1/4 фіналу кваліфікації Вімблдонського тенісного турніру із загальним призовим фондом 38 млн фунтів.

Результат поєдинку 384-ї та 165-ї "ракеток" світу - 7:6 (7:5), 7:5, повідомляє Укрінформ.

Суперники провели на корті 1 годину 53 хвилини.

У півфіналі відбору Ілля зіграє з угорцем Аттілою Балашем (297).

Як інформувало агентство, раніше сьогодні до півфіналу кваліфікації Вімблдону також вийшов українець Сергій Стаховський (139), який переміг представника Барбадосу Деріана Кінга (192) - 6:3, 6:2.

Тепер киянин зустрінеться з австралійцем Ендрю Гаррісом (220).

Змагання основної сітки Вімблдону стартують 1 липня й триватимуть до 14 липня. Його чинним чемпіоном є Новак Джокович (Сербія).