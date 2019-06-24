Баскетбол 3х3: у Дніпрі відбувся турнір Dnipro Streetball Cup

У Дніпрі відбувся відбірковий турнір чемпіонату України УСЛ 3х3 "Dnipro Streetball Cup".

Чемпіонами другого етапу PRO-туру, який проходив 23 червня, стала команда "Сладкий мармеладик": Сергій Ольховиков, Дмитро Тихонов, Роман Новіков та Максим Мочалов. Про це повідомляє прес-служба Федерації боксу України.

Друге місце посіла команда "В м'ясо": Олександр Тарасенко, Карім Шуджаула, Владислав Лисаненко та Андрюс Балтрушайтіс.

В жіночій категорії перемогла місцева команда "Blessed": Анна Гвічіані, Пасіко Гвічіані, Вероніка Кісенко, Вікторія Полтавець. Друге місце посіла також дніпровська трійка "Team Play": Єлізавета Шмакова, Тома Будонна, Ірина Ширяєва.

У відкритому турнірі серед чоловіків найсильнішими були "Местные": Ігор Воробей, Олександр Балагуров, Євген Петрухін, Артем Захаров. Віце-чемпіони - "Короли Драконов" з Дніпра.

В змаганнях юнацької категорії чемпіонами стали дніпряни "Young Blood": Богдан Крамарчук, Богдан Шевченко, Ян Височин, Дмитро Мартинов. Срібло дісталось також дніпровським "Емігрантам": Нікіта Гулідов, Микола Єфімов, Костянтин Сєлємєнєв.

Чемпіони кожної категорії отримують право на участь у Суперфіналі чемпіонату України УСЛ 3х3. Чемпіони відкритого турніру чоловічої категорії також отримують путівку на турнір категорії PRO.