Український боксер Вихрист вийшов до 1/4 фіналу Європейських ігор-2019

Український боксер Віктор Вихрист вийшов до чвертьфіналу Європейських ігор-2019, що тривають у Мінську (Білорусь).

Одноголосним рішенням суддів Віктор Вихрист переміг боксера з Росії та вийшов до вісімки найсильніших боксерів турніру в Мінську. Про це повідомляє Федерація боксу України в Facebook.

Також до наступного кола змагань у Мінську вийшов Микола Буценко, який впевнено переміг боксера з Азербайджану. Попереду бій за медаль Європейських ігор проти білоруського боксера.

Нагадаємо, сьогодні, в третій медальний день Європейських ігор, розіграють 14 комплектів нагород. Визначаться переможці та призери у баскетболі 3х3, дзюдо, стрибках на батуті, кульовій стрільбі, спортивній аеробіці та стендовій стрільбі.

У другий медальний день було розіграно 38 комплектів нагород. Скарбничка збірної України поповнилася 11 медалями - 2 золотими, 4 срібними і 5 бронзовими.