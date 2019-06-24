Жіночий футбол: 16 воротарів збірних України проведуть НТЗ у Щасливому

Воротарі жіночих збірних України з футболу проведуть навчально-тренувальний збір у Щасливому (Київщина) перед стартом сезону-2019/20.

Навчально-тренувальний збір українських воротарів жіночих команд відбудеться 27 червня - 2 липня. Про це повідомляє прес-служба Всеукраїнської асоціації жіночого футболу.

На цей етап підготовки тренер воротарів національних збірних Олександр Митько викликав 16 футболісток:

Дарина Бондарчук («Житлобуд-2», Харків),

Катерина Самсон («Житлобуд-2», Харків),

Анна-Марія Крищишин (СК «Вишневе», Київська обл.),

Марія Вальчук («Ладомир», Володимир-Волинський),

Варвара Новікова («Ладомир», Володимир-Волинський),

Тетяна Гадада («Ладомир», Володимир-Волинський),

Вікторія Петровець («Родина-Ліцей», Костопіль),

Вероніка Станченко (ХОВУФКС, Харків),

Єлизавета Шевченко (ДЮСШ, Вознесенськ, Миколаївська обл.),

Маріна Дуднік (ВО ДЮСШ, Вінниця),

Дар'я Келюшик («Злагода-Дніпро-1», Дніпро),

Олександра Сусідська (СДЮШОР Юність, Чернігів),

Вікторія Каневська («Пантери», Умань),

Оксана Загірна («Карпати», Львів),

Катерина Боклач («Буковинська надія», Чернівецька обл.),

Єва Раєнко (ФСК «Іллічівець», Одеська обл.).

Програма зборів українських воротарів включатиме по два тренуванні на день. Окрім фізичних вправ, футболістки приділятимуть увагу техніко-тактичним діям, моделюванню різноманітних ігрових ситуацій на полі. Також щодня на зборі заплановані теоретичні заняття.

Нагадаємо, минулого тижня в Будинку футболу відбулося жеребкування календаря чемпіонату України серед жіночих команд вищої ліги сезону-2019/20. 29-й за ліком турнір стартує 20 липня.