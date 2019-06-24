Сергій Булеца підписав новий контракт із київським “Динамо”

Півзахисник київського футбольного клубу “Динамо” Сергій Булеца підписав новий контракт із клубом.

Нова угода розрахована на п’ять років. Про це повідомляє офіційний сайт ФК “Динамо”.

Минулого сезону Сергій Булеца виступав переважно за молодіжний склад “Динамо”. Разом із “Динамо” U-19 він дійшов до 1/8 фіналу Юнацької Ліги УЄФА. В червні 20-річний півзахисник став чемпіоном світу у складі юнацької збірної України U-20.

Сезон-2019/20 Булеца проведе в оренді в українському клубі “Дніпро-1”, який упевнено виграв першу лігу минулого сезону.

Нагадаємо, Сергій Булеца увійшов до п’ятірки ключових гравців збірної України, які принесли перемогу команді на чемпіонаті світу-2019 U-20 за версією ФІФА (Андрій Лунін, Сергій Булеца, Юхим Конопля, Данило Сікан і Владислав Супряга).