Чемпіонка Євроігор-2019 Ляхова порівняла змагання в Мінську з Олімпіадою

Чемпіонка Європейських ігор в змішаній комбінованій естафеті Ольга Ляхова поділилася враженнями від виступу в Мінську.

Ольга Ляхова в інтерв’ю XSPORT.ua, зокрема, зазначила, що їй сподобався такий формат естафети.

“Мені дуже сподобалася ця естафета. У нас була дуже сильна команда, і кожен один одного підтримував, тому було набагато легше виступати. Я дуже щаслива, що ми виграли. Знала час першого місця за три попередні матчі, і у нас було завдання поліпшити результат цього часу. Пам'ятаю, останні 200 метрів ми тільки й дивилися на ці секунди, намагалися якомога швидше. Звичайно, підтримували Яну Качур, це було дуже здорово.

Завжди приємно вигравати, отримувати медалі, це емоційний підйом, дуже приємно. Ми тренуємося заради цього. Це як європейська Олімпіада, дуже-дуже круто. До великої залишилося чотири континенти і все”, - зазначила Ляхова.

Також легкоатлетка поділилася своїми планами на майбутнє.

“Зараз ще виступатиму на Європейських іграх, а потім вже будемо зменшувати обороти, починати тренуватися. Поїду в гори відразу після Мінська, 29 числа у мене виліт. Як то кажуть, в горах акумуляторні батареї. Заново потрібно набирати обсяги, розбігаються кроси і знову набирається форма. Дуже складно на одній базі, яку ти створив в травні, тримати три місяці. Потрібно себе підживлювати горами для того, щоб виступати в липні. Потім знову гори для того, щоб поїхати на чемпіонат світу”, - додала Ляхова.

Відео інтерв'ю:

Як повідомлялося, на Європейських іграх-2019 у Мінську (Республіка Білорусь) у другий медальний день було було розіграно 38 комплектів нагород. Скарбничка збірної України поповнилася 11 медалями - 2 золотими, 4 срібними і 5 бронзовими. "Золото" в легкій атлетиці виграли: змішана естафетна четвірка 4х400 метрів у складі Данила Даниленка, Тетяни Мельник, Анни Рижикової та Олексія Позднякова, а також змішана комбінована естафета (800 метрів - 600 метрів - 400 метрів - 200 метрів) у складі Євгена Гуцола, Ольги Ляхової, Олексія Позднякова і Яни Качур.

Сьогодні, в третій медальний день Європейських ігор, розіграють 14 комплектів нагород. Визначаться переможці та призери у баскетболі 3х3, дзюдо, стрибках на батуті, кульовій стрільбі, спортивній аеробіці та стендовій стрільбі.