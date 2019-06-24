У Кропивницькому відбувся юнацький чемпіонат України з легкої атлетики

У Кропивницькому відбувся чемпіонат України з легкої атлетики серед юнаків не старше 2002 року народження.

На цих змаганнях здійснювався відбір до збірної України відразу на три важливі міжнародних старти: міжнародну матчеву зустріч юнацьких збірних Україна-Туреччина-Білорусь-Польща-Румунія (Київ, 29 червня), чемпіонат АБАФ U-18 (Стамбул, 14 липня) та Європейський юнацький Олімпійський фестиваль (Баку, 20-28 липня). Про це повідомляє прес-служба ФЛАУ.

“У метанні спису дуже порадував Артур Фельфнер з Київщини, який переміг з класним результатом – 75.71. Підтвердили своє реноме лідери цієї вікової групи – дніпрянка Катерина Онісімова (2000 м з/п – 6.55,27), Світлана Жульжик з Рівного (800 м – 2.07,03, особистий рекорд), Марія Горєлова з Херсонщини (вперше стрибнула у довжину за 6 метрів – 6.06).

Цікаво було спостерігати за фіналом з бігу на 100 метрів у дівчат, де перемогу з особистим рекордом здобула Євгенія Коновалова з Донеччини (11,90). Приємно, що з’явилася низка нових імен. Тут відзначу Тетяну Харащук з Івано-Франківської області (400 м – 55,97) та Андрія Єрещенка з Черкащини (довжина – 7.20). Високі результати показала плеяда атлетів 2003 року народження – Валерія Мухоброд з Броварів виграла 100 м з/б (14,24) та семиборство (5261), Дар’я Озерянова з Донеччини та Вероніка Крамаренко з Запорізької області були найкращими у стрибках у висоту (в обох – 1.76, за спробами перемогла Озерянова), киянин Денис Слюсар переміг в бігу на 110 м з/б (14,31), Роман Петрук з Житомирщини – в стрибках у висоту (2.05), а киянин Олександр Айко – в потрійному стрибку (15.03). Це вже основа для участі в юнацькому чемпіонаті Європи-2020”, - повідомив старший тренер збірної України з резерву Андрій Каратєєв.

Таким чином, на юнацькому Олімпійському фестивалі Україна буде представлена лише в бігу на 110 м з/б. Що стосується матчевої зустрічі, яка відбудеться 29 червня в Києві, то команда буде представлена практично в усіх дисциплінах чемпіонами України.