У Мінську створені всі умови для отримання гарних результатів - Плотіцина

Срібна призерка ІІ Європейських ігор з бігу на 100 м з бар’єрами українська легкоатлетка Анна Плотіцина поділилася враженнями від свого виступу в Мінську.

Анна Плотіцина, зокрема, зазначила, що в столиці Білорусі, де проходять Європейські ігри, створені всі умови для того, щоб спортсмени могли показувати гарні результати.

“Перш за все, хотіла би відзначити дуже високий рівень організації змагань. Дійсно, неймовірно приємно брати участь у подібних стартах, на яких ти маєш усі умови задля того, щоб показати гарний результат.

Узагалі легка атлетика – це індивідуальний вид спорту, тут кожен сам за себе. Однак з новою системою змагань, введених на ІІ Європейських іграх, відношення дещо інше. Якщо зазвичай під час старту ти думаєш лише про свій результат, лише про себе, то тут відчуваєш велику відповідальність за результат всієї команди. Під час забігу ти не маєш шансу десь подумати, ти маєш лише відпрацьовувати на 100%, тому що за спиною колеги з команди і на кону – важливі очки загальнокомандного рейтингу. Дуже рада, що мені вдалося здобути медаль й принести в скарбничку нашої збірної важливі бали”, - цитує Плотіцину прес-служба НОК України.

Нагадаємо, на Європейських іграх-2019 у Мінську (Республіка Білорусь) відбувся другий медальний день, протягом якого розігрувалися 38 комплектів нагород. Скарбничка збірної України поповнилася 11 медалями - 2 золотими, 4 срібними і 5 бронзовими. Серед них і срібна нагорода Анни Плотіциної.