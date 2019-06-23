Українські грації здобули "срібло" Європейських ігор-2019

Українські майстрині художньої гімнастики завоювали у неділю на Європейськи іграх у Мінську срібні медалі у групових вправах з 3-ма обручами і 4-ма булавами.

За нашу команду виступали Анастасія Возняк, Аліна Бихно, Діана Мижерицька, Валерія Юзвьяк та Тетяна Довженко, повідомляє Укрінформ. Перше та третє місця відповідно у білорусок та болгарок. Читайте також: Влада Нікольченко: У Мінську була репетиція перед Олімпіадою в Токіо Це вже 11-та нагорода України у Мінську-2019. Наші спортсмени на цю хвилину мають 3 золоті, 4 срібні та 4 бронзові медалі.