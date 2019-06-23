Ястремська програла Конті в основній сітці турніру WTA в Істборні
Укрінформ
Українська тенісистка Даяна Ястремська (№35 WTA) поступилася господарці корту Йоганні Конті у першому колі турніру WTA в Істборні (Велика Британія) із призовим фондом 998 тис 712 дол.
Результат поєдинку - 2:6, 4:6, повідомляє Укрінформ.
Суперниці провели на корті 1 годину 15 хвилин.
У другому колі 18-та "ракетка" світу Конта зустрінеться з переможницею зустрічі Марія Саккарі (Греція, 33) - Джессіка Пегула (США, 74).
Як інформувало агентство, в основній сітці турніру в Істборні також виступлять українки Елін Світоліна (№7 WTA ) та Леся Цуренко (32).