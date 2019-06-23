Ешлі Барті в понеділок стане першою ракетою світу

Австралійська тенісистка виграла турнір в Бірмінгемі і випередила Наомі Осаку.

Австралійська тенісистка Ешлі Барті виграла турнір WTA Premier в Бірмінгемі і завтра вона стане першою ракеткою світу. Про це повідомляє Укрінформ

У фіналі в Бірмінгемі Барті перемогла Юлію Гергес з Німеччини – 6:3, 7:5. Зустріч тривала 1 годину і 29 хвилин. У першому сеті Барті виграла один гейм на подачі суперниці і перемогла 6:3. У другій партії Ешлі програвала 0:3, але зуміла переломити хід гри і довела справу до перемоги – 7:5.

Завдяки цій перемозі Барті в понеділок, 24 червня, підніметься на перше місце в світовому рейтингу WTA. Австралійка скористалася останніми невдачами світового лідера – Наомі Осаки.

Барті стане 27-ю першою ракеткою світу в історії жіночого рейтингу. Крім того, вона буде першою австралійською №1 з 1976 року, коли Івонн Гулагонг два тижні була лідером.

Читайте також: Австралійка Ешлі Барті вперше виграла Ролан Гаррос

Барті розпочала сезон-2019 на 15-му рядку рейтингу, але після березневої перемоги в Маямі дебютувала в топ-10, а після червневого титулу на «Ролан Гаррос» - в топ-5.

Нагадаємо, що на початку червня Барті виграла «Ролан Гаррос», обігравши в фіналі Маркету Вондрушову з Чехії – 6:1, 6:3.