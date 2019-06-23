За «Карпати» гратиме захисник збірної Люксембургу – ЗМІ

Марвін Мартінс 24 червня пройде медогляд.

Захисник клубу «Прогрес» (Нідеркорн) Марвін Мартінс стане гравцем «Карпат». Про це повідомляє Tageblatt.

24-річний захисник підпише контракт на 2 роки. Клуби вже досягли домовленості, медогляд запланований на 24 червня.

Мартінс почав професійну кар'єру в «Женесс» (Еш). Минулого літа він перейшов в «Прогрес». Грає на позиції правого захисника, але також може вийти справа в півзахисті і в центрі захисту.

Transfermarkt оцінює його в 150 тисяч євро. Контракт з «Прогресом» закінчується влітку 2022 року.

У минулому сезоні Мартінс зіграв за клуб 34 матчі. В його активі 3 голи і 3 результативні передачі. Також Мартінс зіграв 4 матчі в складі збірної Люксембургу, останній - проти України (0:1) у Львові.