Українська самбістка Сапсай: Моя перемога у Мінську - це реванш за колишні поразки

Українська самбістка Анастасія Сапсай, яка здобула "золото" На Європейстких іграх у Мінську, заявила, що це була довгоочікувана перемога.

Крім того, спортсменка підкреслила, що вона взяла реванш у суперниць, яким раніше програвала, повідомили Укрінформу у прес-службі НОК України.

"Ця золота медаль для мене дуже довгоочікувана й дуже бажана. Я вже не вперше зустрічаюся з кожною із сьогоднішніх суперниць, і поступалася в тих поєдинках. Це був своєрідний реванш за колишні поразки", - сказала чемпіонка.

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Нині на Іграх-2019 в активі України 3 золоті, 3 срібні та 1 бронзова медалі.

До 30 червня у Мінську розіграють 200 комплектів нагород у 15-ти видах спорту.