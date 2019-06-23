За «Ференцварош» гратиме ще один українець

Команда Сергія Реброва взяла в оренду півзахисника «Шахтаря» Ігнатенка.

Півзахисник «Шахтаря» Данило Ігнатенко на правах оренди перейшов в «Ференцварош». Про це повідомляє офіційний сайт угорського клубу.

Хавбек виступатиме в складі «Ференцвароша» протягом сезону 2019/20. У минулому сезоні Ігнатенко на правах оренди виступав за «Маріуполь». В активі 22-річного півзахисника 20 матчів за «Маріуполь» і одна результативна передача.

У «Ференцвароші» Ігнатенко працюватиме під керівництвом Сергія Реброва. За цей клуб з Будапешта також грають інші українці – хавбек Ігор Харатін і півзахисник Олександр Зубков, орендований на сезон у «Шахтаря».

«Ференцварош» за підсумками минулого сезону став чемпіоном Угорщини. Команда Сергія Реброва виступатиме в Лізі чемпіонів і розпочне виступи з першого раунду кваліфікації. Її суперник – болгарський «Лудогорець». Матчі зіграють 9-10 та 16-17 липня.