Усик битиметься з переможцем реваншу Руїс – Джошуа

Український боксер став обов’язковим претендентом на чемпіонській бій у суперважкій вазі.

Олександр Усик призначений Всесвітньою боксерською організацією (WBO) обов'язковим претендентом на чемпіонський титул в суперважкій вазі. Про це повідомляє Boxing Scene.

Українець планував провести свій поєдинок проти Ентоні Джошуа в недалекому майбутньому, проте сенсаційна перемога Енді Руїса змусила змінювати плани. Тепер до кінця року Руїс і Джошуа проведуть реванш, ціною яких стануть чотири чемпіонські титули.

Згідно з рейтингом, претендентом повинен вважатися Ділліан Вайт, однак WBO вважає, що статус абсолютного чемпіона світу у важкій вазі дає Усику перевага над британцем.

Свій перший бій після переходу в суперважку вагу Усик мав провести проти Карлоса Такама ще 25 травня, але через травму Олександра бій перенесли на вересень.

Нагадаємо, українець відмовився від поясів IBF і WBA у важкій вазі, WBO і WBC самі позбавили його титулів після переходу Усика в суперважку вагу.