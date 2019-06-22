«Олександрія» підписала Лучкевича і хоче орендувати Бондаренка

Також клуб може посилитись сербським нападником Ненадовичем.

Бронзовий призер УПЛ - «Олександрія» підписав повноцінний контракт з півзахисником «Стандарда» Валерієм Лучкевичем. Про це розповів офіційному сайту клуба головний тренер «Олександрії» Володимир Шаран.

«Дуже задоволений, що Валерій Лучкевич залишається в «Олександрії». Ми вели досить енергійні переговори з бельгійським «Стандардом», які завершилися позитивно - Валерій продовжить кар'єру в нашому клубі як постійний гравець. Ми підписуємо з ним угоду на два роки», - заявив Шаран.

Як стало відомо Tribuna.com, «Олександрія» заплатить за півзахисника «Стандарда» Валерія Лучкевича, а не забере його вільним агентом. За 23-річного українця заплатять 250 тисяч євро. Також в угоді встановлено, що «Стандард» отримає 50% з перепродажу.

Також тренер сказав, що «Олександрія» спробує орендувати захисника «Шахтаря» Валерія Бондаренко, який взимку залишив команду і приєднався до «гірників». Крім цього, клуб переглядає сербського форварда Уроша Ненадовича.

Нагадаємо, що 23-річний Лучкевич провів другу частину минулого сезону в оренді в «Олександрії», зігравши 12 матчів і відзначившись 2 голами.

Бондаренко підписав з «Шахтарем» 5-річний контракт, але травмувався під час першого збору і з тих пір зіграв лише в одному матчі «гірників». На захисника також претендує «Віторія» (Гімарайнш).

Раніше «Олександрія» підтвердила, що її склад поповнили захисник Денис Мірошниченко, півзахисник Максим Третьяков і нападаючий Денис Безбородько.

Олександрія в минулому чемпіонаті УПЛ зайняла 3-е місце, що дозволило їй отримати пряму путівку в груповий етап Ліги Європи. До нового сезону команда готуватиметься в Нідерландах.