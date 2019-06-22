Українка Олена Сайко - віце-чемпіонка Європейськиї ігор із самбо

Українка Олена Сайко - віце-чемпіонка Європейськиї ігор із самбо

Укрінформ
Українська самбістка Олена Сайко здобула "срібло" ІІ Європейських ігор у Мінську. 

У фінальному поєдинку Олнга поступилася у суботу у ваговій категорії до 64 кг представниці Росії Катеріні Онопрієнко, повідомляє Укрінформ.

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Відзначимо, що це вже третя нагорода України у змаганнях із самбо, що проходять у мінському Палаці спорту. Раніше 22 червня "срібло" здобула Анастасія Новікова (до 48 кг), а бронзовою медалісткою стала Наталія Смаль (до 72 кг). 

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