Українка Олена Сайко - віце-чемпіонка Європейськиї ігор із самбо

Українська самбістка Олена Сайко здобула "срібло" ІІ Європейських ігор у Мінську.

У фінальному поєдинку Олнга поступилася у суботу у ваговій категорії до 64 кг представниці Росії Катеріні Онопрієнко, повідомляє Укрінформ.

Відзначимо, що це вже третя нагорода України у змаганнях із самбо, що проходять у мінському Палаці спорту. Раніше 22 червня "срібло" здобула Анастасія Новікова (до 48 кг), а бронзовою медалісткою стала Наталія Смаль (до 72 кг).