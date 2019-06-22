Анастасія Новікова: Срібна медаль Ігор у Мінську - мотивація для роботи

За підсумком фінальної сутички у вазі до 48 кг, що відбулася в Палаці спорту в Мінську, українська самбістка Анастасія Новікова поповнила скарбничку України срібною нагородою Європейських ігор.

Залишивши позаду опоненток із Болгарії та Вірменії, Анастасія опинилася у фіналі, де в боротьбі з представницею Росії Оленою Бондаревою поступилася з рахунком 0:2. Спортсменка запевнила, що на "золото" вона працюватиме ще більше, повідомили Укрінформу у прес-службі НОК України.

"Я готувалася більше року, і звісно, метою було "золото". Але є срібна медаль, і для мене це черговий поштовх, мотивація працювати ще напруженіше. Нагороду я хочу присвятити моєму покійному тренеру, якого не стало три роки тому. Усі свої подальші перемоги я також присвячую йому", - сказала спортсменка.