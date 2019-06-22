«Динамо» хотіло продати Супрягу в «Фенербахче» - ЗМІ

Турецький клуб відмовився платити 13 млн євро.

Форвард «Динамо» Владислав Супряга міг перейти в «Фенербахче». Про це повідомляє Star.

Турецький клуб стежив за Супряга в фінальному матчі ЧС U-20, в якому нападник у складі збірної України оформив дубль у ворота Південної Кореї (3:1).

Представники «Фенербахче» звернулися до «Динамо» щодо трансфера 19-річного футболіста. Київський клуб назвав ціну 13 млн євро, ця сума не влаштовувала «Фенербахче», тому переговори припинили.

Відзначимо, що Супряга перейшов в «Динамо» з «Дніпра-1» рік тому приблизно за 6,5 млн євро. Transfermarkt оцінив футболіста в 3 млн євро.

Нагадаємо, в минулому сезоні за «Динамо» Супряга зіграв 10 матчів і віддав 1 результативну передачу. Наступного сезону Супряга продовжить кар'єру в оренді в «Дніпрі-1».