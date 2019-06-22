Чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 програла Латвії у чвертьфіналі ЧС-2019

Баскетболісти національної збірної України 3х3 з великим рахунком поступилися у суботу команді Латвії в 1/4 фіналу чемпіонату світу в Амстердамі.

Результат поєдинку - 7:21, повідомляє Укрінформ.

За нашу команду у цій зустрічі виступали Антон Давидюк, Олександр Сизов, Станіслав Тимофеєнко та Максим Закурдаев.

У груповому раунді підопічні Олега Юшкіна виграли три з чотирьох матчів і вийшли до плей-офф з першого місця. Латвійці у своїй групі були другими, обігравши Австралію, Японію і Бразилію та поступившись команді Польщі.

У полуфіналі збірна Латвії зіграє з переможцем сьогоднішньої зустрічі Сербія - Франція.