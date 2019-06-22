Українські самбісти виступлять у трьох

Українські самбісти виступлять у трьох "золотих" фіналах Європейських ігор

Укрінформ
Блискуче стартували на ІІ Європейських іграх у Мінську представники українського самбо. 

За підсумками ранкової сессії наші атлети виступлять у трьох "золотих" фінальних поєдинках та у трьох - "бронзових", повідомили Укрінформу у прес-службі НОК.

За "золото" боротимуться Анастасія Новикова (вагова категорія до 48 кг), Олена Сайко (до 64 кг) та Анастасія Сапсай (понад 80 кг).

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"Бронзу" розіграють Наталія Ільків (до 56кг), Андрій Болобан (до 100 кг) і Наталія Смаль (до 72 кг). 

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