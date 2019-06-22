Українські самбісти виступлять у трьох "золотих" фіналах Європейських ігор

Блискуче стартували на ІІ Європейських іграх у Мінську представники українського самбо.

За підсумками ранкової сессії наші атлети виступлять у трьох "золотих" фінальних поєдинках та у трьох - "бронзових", повідомили Укрінформу у прес-службі НОК.

За "золото" боротимуться Анастасія Новикова (вагова категорія до 48 кг), Олена Сайко (до 64 кг) та Анастасія Сапсай (понад 80 кг).

"Бронзу" розіграють Наталія Ільків (до 56кг), Андрій Болобан (до 100 кг) і Наталія Смаль (до 72 кг).