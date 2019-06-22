Наступного року Усик проведе бій у Києві - Віталій Кличко

Бій планують провести на НСК «Олімпійський».

Колишній чемпіон світу з боксу, а нині мер Києва Віталій Кличко, розповів, що бій Олександра Усика на НСК «Олімпійський» в Києві може відбутися вже в наступному році. Про це він розповів в інтерв’ю сайту «Главком».

«Бій Олександра Усика на НСК «Олімпійський»? Ці плани є, але їх реалізація залежить від багатьох складових. Усик зараз вирішив спробувати свої сили у важкій вазі, взяв паузу, травмувався і перебуває в процесі реабілітації. В цьому році, на жаль, такого поєдинку не буде. Плануємо на наступний», - заявив Кличко.

Нагадаємо, Усик відмовився від поясів за версіями IBF і WBA у важкій вазі. У свою чергу Всесвітня боксерська організація (WBO) і Всесвітня боксерська рада (WBC) самі позбавили українця чемпіонських поясів.

Через травму Усика під час підготовки до бою з камерунцем Карлосом Такамом, його запланований на 25 травня дебют в суперважкій вазі відклали. Українець повернеться на ринг у вересні.