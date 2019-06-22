«Генк» згоден продати Малиновського за 15 млн євро – ЗМІ

Український півзахисник все ближче до трансферу в італійську «Аталанту».

«Генк» готовий знизити ціну за трансфер півзахисника Руслана Малиновського до 15 мільйонів євро. Про це повідомляє портал авторитетного італійського журналіста Альфредо Педулли.

Раніше чемпіони Бельгії хотіли заробити за хавбека збірної України не менше 20 мільйонів євро. Цю суму італійська «Аталанта» (Бергамо) не готова була платити.

Сам Малиновський хоче виступати саме за бронзових призерів італійського чемпіонату, які в наступному сезоні гратимуть в Лізі чемпіонів.

26-річний гравець в минулому сезоні зіграв 51 матч за «Генк». В його активі 16 голів і 16 результативних передач. Малиновський допоміг клубу достроково виграти чемпіонат Бельгії.

Українець перейшов в «Генк» в січні 2016 року, а через півтора року бельгійський клуб викупив його контракт у «Шахтаря» за 3 мільйони євро.

Нагадаємо, в боротьбу за трансфер Руслана Малиновського нещодавно включився інший клуб італійської Серії А «Сампдорія».