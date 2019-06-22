Світоліна і Цуренко виступлять в основній сітці турніру WTA в Істборні

Кращі за рейтингом українські тенісистки напередодні Вімбодона-2019 зіграють у Великій Британії на турнірі WTA в Істборні.

Призовий фонд змагань становить 998 тис 712 дол, повідомляє BTU.

Сьома "ракетка" світу Світоліна розпочне грати з другого кола. Першою суперницею українки стане переможниця матчу Алізе Корне (Франція) - Гізер Вотсон (Велика Британія). Раніше Світоліна двічі виступала в Істборні: 2013 року вона не змогла пройти кваліфікацію, а 2015-го програла у стартовому матчі (другому колі) саме Гізер Вотсон.

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Цуренко (№32 WTA) у першому колі зустрінеться з Юлією Гергес з Німеччини (№19). Тенісистки тричі обігрували одна одну, але в останніх двох матчах сильнішою біла Гергес. Цуренко учетверте приїхала до Істборна: в 2015 році вона поступилася кваліфікації, 2016-го дійшла до другого кола, а 2017-го поступилася у першому раунді.

На фото: Еліна Світоліна.