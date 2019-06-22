Сьогодні розіграють перші комплекти нагород Європейських ігор-2019

Переможці у велоспорті, дзюдо, стрільбі з лука, кульовій стрільби, самбо, спортивній акробатиці та художній гімнастиці визначаться в суботу, 22 червня, на II Європейських іграх в Мінську (Білорусь).

У перший медальний день Європейських ігор розіграють 24 комплекти нагород, повідомляє Укрінформ.

Спортивні акробати змагатимуться за медалі у балансі та динаміці (жінки, змішані пари); велосипедистки - у груповій шосейній гонці; художні гімнастки - у багатоборстві; дзюдоїстки - у вагових категоріях до 48 кг, 52 кг, 57 кг, дзюдоїсти - 60 кг, 66 кг; самбістки у категоріях до 48 кг, 56 кг, 64 кг, 72 кг, понад 80 кг, самбісти - 57 кг, 100 кг; лучники - у командних змаганнях та змішані команди - у кульовій стрільбі.

Крім того, відбудуться попередні змагання у баскетболі 3х3, боксі, настільному тенісі, стендовій стрільбі.

Українці виступлять в усіх видах спорту.

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До 30 червня у Мінську розіграють 199 комплектів нагород.