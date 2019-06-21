УЄФА перевірив стадіон «Олександрії» перед Лігою Європи

Чи гратиме команда Володимира Шарана домашні матчі ЛЄ вдома стане відомо через два тижні.

Інспектори УЄФА відвідали стадіон «Ніка», щоб оцінити можливість проводити тут матчі «Олександрії» на груповому етапі Ліги Європи. Про це повідомляє офіційний сайт «Олександрії».

Перевірка футбольної інфраструктури олександрійського клубу тривала протягом трьох днів. Її звіт буде протягом двох тижнів.

«Наш стадіон вже був атестований, коли команда виступала в кваліфікації Ліги Європи. Ми скористалися правом подати свій стадіон в якості основного на груповий етап. На мою думку, в Європі є стадіони, з якими «Ніка» цілком може конкурувати. Якщо ці стадіони мають право приймати матчі групового етапу Ліги Європи, то ми зобов'язані боротися за отримання такого ж статусу.

Звичайно, за підсумками візиту надійдуть зауваження, і ми намагатимемось їх усунути - ми вже маємо досвід виконання складних технічних завдань в стислі терміни. Якщо зауваження будуть настільки істотними, що унеможливлять дотримання дедлайнів, то ми гратимемо на стадіоні «Арена Львів».

Одна з головних причин - там повністю новий газон, а інфраструктура стадіону повністю відповідає вимогам УЄФА, на відміну від альтернативних варіантів. Але хочу підкреслити, що клуб готовий зробити все можливе, щоб приймати матчі в Олександрії», - розповів про інспекцію директор «Олександрії» Дмитро Кітаєв.

Нагадаємо, «Олександрія» в минулому розіграші УПЛ зайняла 3-е місце, що дозволило їй отримати пряму путівку в груповий етап Ліги Європи. До нового сезону команда готуватиметься в Нідерландах.