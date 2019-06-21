Варениця окреслив завдання українських "пляжників" на Європейських іграх

Наставник збірної України з пляжного футболу Євген Варениця поділився очікуваннями від участі команди на Європейських іграх, які стартували в Мінську сьогодні, 21 червня.

Євген Варениця, зокрема, зазначив, що мета-мінімум збірної України на престижному мультиспортивному форумі — потрапити до трійки призерів.

“Я задоволений ходом підготовки в Києві. Фізичний та психологічний стан хлопців не викликає жодних нарікань. Я запросив на збори, які проходили в Гідропарку, 12-х виконавців. Головне — нарешті вдалося зібрати всіх найсильніших, включаючи братів Борсуків та Олександра Корнійчука. Ми працювали в режимі дворазових тренувань і зіграли дві товариські зустрічі — з київськими “Гріффіном” (7:2) та “Альтернативою” (6:3).

У груповому турнірі ІІ Європейських ігор нам протистоятимуть дуже сильні суперники. Збірна Італії — минулорічний переможець Євроліги та шоста команда світового рейтингу. Іспанці грали у фіналі того ж турніру й мають сьомий рейтинг на планеті. Росія взагалі третя. Це серйозні команди з добре підготовленими гравцями.

Незважаючи на це, опускати руки ми не збираємося, адже в нас також дуже кваліфіковані виконавці. Я поставив завдання-мінімум — потрапити до трійки призерів на турнірі”, — цитує Вареницю пресслужба Української асоціації футболу.

Збірна України з пляжного футболу вирушить до Мінська в суботу, 22 червня. У групі В на ІІ Європейських іграх суперниками українців стануть збірні Італії, Іспанії та Росії.

Розклад матчів збірної України:

25.06.2019. Україна — Італія (18.00)

26.06.2019. Іспанія — Україна (18.00)

27.06.2019. Україна — Росія (15.30)

Фото: НОК України