Зінченко і «Ман Сіті»: шлюб з розрахунку

Як український півзахисник виходить на провідні ролі в команді Гвардіоли.

Отже, це сталося. Український гравець «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко продовжив контракт з клубом. Угода розрахована до літа 2024 року.

«Важко описати, наскільки я щасливий. Цей клуб надає гравцям все, що потрібно для росту і розвитку. Це честь для мене залишитися в клубі ще на 5 років. Цей сезон показав, що ми створені для успіху. Але тепер я повністю зосереджений на наступних сезонах. Знаю, що нас ще чекають хороші часи», - так прокоментував Зінченко підписання нового контракту.

«Зінченко за останні два роки продемонстрував свій талант. У нього не лише чудовий прийом і ліва нога, він футболіст, який повністю сфокусований на вдосконаленні. Молодий, голодний, вже визнаний національною командою, він ідеально вписується в нашу довгострокову стратегію. Радий, що він хоче залишитися тут», - додав спортивний директор «Ман Сіті» Чікі Бегірістайн.

В гонитві за шансом

Насамперед, нагадаємо, що «Ман Сіті» купив три роки тому Зінченка на перспективу. Український півзахисник вважався гравцем глибокого запасу і його навіть віддавали в оренду в голландський ПСВ. Під час другого сезону в «Ман Сіті» Зінченко твердо вирішив відмовитись від оренд і став вперто працювати і шукати свій шанс у головного тренера Хосепа Гвардіоли. Спочатку він зрідка виходив у кубкових матчах в середині поля. А потім Гвардіоли спробував українця на позиції лівого захисника і пішло-поїхало.

Справа в тому, що у схемі Гвардіоли крайні захисники часто зміщуються в центр півзахисту і тут виявилось, що подібна роль цілком до снаги Сашку. З часом зникли позиційні помилки, а у конструктивних діях Зінченко завжди був серед кращих. Поступово з номінально третього за силою лівого захисника він виріс до гравця основного складу. 20 матчів (18 – в основі) в 2019 році за «Ман Сіті» - показник довіри Гвардіоли і класу українця.

Експерти та вболівальники відзначали в його грі інтелект і техніку володіння м’ячем. Прогрес Зінченка в плані тактики і захисних навичок неодноразово відзначав сам Гвардіола. На думку головного тренера «Ман Сіті», українець став прикладом того, як слід працювати, абстрагуватись від помилок і поводити себе в команді. Щодо останнього, то Зінченко вже давно відповідає в роздягальні «Ман Сіті» за гарний настрій.

Пріоритет для Гвардіоли

Жорстка правда для тих, хто чогось досяг у складі топ-клубу. З нового сезону, з нової гри, з нового тренування завжди потрібно починати все спочатку. Минула слава нічого не варта, якщо ти дав слабину. Тому новий контракт Зінченка з «Ман Сіті» - це як шлюб з розрахунку, почуттів мінімум – обов’язків багато.

Однак, нинішня стартова позиція українця вже не така безнадійна як минулого літа. Нині саме він пріоритетний варіант лівого захисника «Ман Сіті» у Гвардіоли. Зінченко виграв конкуренцію у Менді та Делфа, хоча це і доведеться доводити знову і знову. Новий сезон готує йому нові виклики, адже Сашку є що вдосконалювати в захисній грі. Також не забувайте, що такий заможній клуб як «Ман Сіті» здатен в будь-який момент купити на позицію Зінченка нового футболіста, посиливши і без того неймовірну конкуренцію за місце в основі.

Святослав Василик, Київ

фото: theguardian.com, mancity.com