У Мінську відкрилася українська виставка "Спорт ХХІ століття в скульптурі"

У Мінську в рамках ІІ Європейських ігор відкрилася виставка українських ювелірів та скульпторів Класичного ювелірного дому "Лобортас".

Виставка називається "Спорт ХХІ століття в скульптурі". Про це повідомляє НОК України у Facebook.

Виставку організовано за підтримки президента Національного олімпійського комітету України Сергія Бубки.

Як повідомлялося, 21 червня в Мінську (Білорусь) розпочалися II Європейські ігри, участь у яких візьмуть близько 4000 спортсменів у 15 видах спорту.

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Урочиста церемонія відкриття мультиспортивного форуму відбудеться на стадіоні “Динамо”. Грандіозне музично-театральне шоу розпочнеться о 22.00 і збере понад 22 тисячі глядачів.