Українець Манафов зупинився в парному півфіналі турніру АТР у Фергані

Український тенісист Владислав Манафов разом з казахстанцем Тимуром Хабібуліним не зумів у п'ятницю пройти перший сіяний американський дует Еван Кінг/Гантер Різ у півфіналі турніру ATP Challenger Tour у Фергані (Узбекистан).

Поєдинок завершився на супер-тай-брейку - 4:6, 7:6 (7:4), 14:16, повідомляє Укрінформ. Зустріч тривала 1 годину 34 хвилини. Читайте також: Ястремська є лідером посіву в кваліфікації турніру WTA в Істборні Як раніше інформувало агентство, в одиночному розряді цього турніру Манафов у першому колі програв Сідхарту Равату з Індії - 6:7 (2:7), 2:6.