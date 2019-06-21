У Києві пройде міжнародний турнір з футболу серед ветеранів 40+

У Києві в липні відбудеться міжнародний турнір серед фтбольних ветеранів Kiyv Football Cup-2019, в якому зіграють 22 команди з 6 країн: Ізраїлю, Німеччини, Литви, Білорусі, Естонії та України.

Свято ветеранського футболу Європи серед гравців віком від 40 років відбудеться в столиці України вже втретє і пройде 4 - 6 липня. Про це повідомляє Dynamo.kiev.ua.

“Головні відмінності Kiyv Football Cup від інших європейських турнірів - високий рівень організації, широка географія і сильний склад учасників”, - йдеться в повідомленні.

Kiyv Football Cup - традиційний турнір, який проводиться третій рік поспіль. 2017 року в ньому взяли участь 12 футбольних команд, 2018-го — 16. У липні 2019 року в Києві зіграють 22 команди з 6 країн: Ізраїлю, Німеччини, Литви, Білорусі, Естонії та України.

Участь у змаганнях візьмуть екс-гравці футбольних збірних України, Польщі, Ізраїлю, Естонії, Литви, Вірменії, відомих команд із цих країн, а також Швейцарії, Казахстану і Болгарії.

За три ігрові дні кожна команда зіграє по 8 матчів, а всього на турнірі пройде більше 78 поєдинків.

Організатори змагань - Європейська ліга ветеранів і компанія Media Team. Футбольне свято в Києві відбудеться за сприяння Київської обласної федерації футболу та Департаменту молоді та спорту Київської міської державної адміністрації.