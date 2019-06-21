Українки поступилися Новій Зеландії на ЧС-2019 з баскетболу 3х3
Укрінформ
Жіноча національна збірна України з баскетболу 3х3 поступилася Новій Зеландії в матчі 3-го туру групового раунду чемпіонату світу, що проходить в Амстердамі.
Підопічні Володимира Холопова поступилися новозеландкам із рахунком 11:18 і втратили шанси на вихід у плей-оф світової першості. Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.
Команди вели рівну боротьбу в першій частині гри, але після екватору суперницям українок вдався вирішальний ривок, після якого наздогнати їх вже не вдалося.
Заключну гру на турнірі команда проведе сьогодні, 21 червня, проти Індонезії, яка розпочнеться о 12.45.
Після трьох матчів в пасиві збірної України з баскетболу 3х3 три поразки.