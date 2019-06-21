Українки поступилися Новій Зеландії на ЧС-2019 з баскетболу 3х3

Жіноча національна збірна України з баскетболу 3х3 поступилася Новій Зеландії в матчі 3-го туру групового раунду чемпіонату світу, що проходить в Амстердамі.

Підопічні Володимира Холопова поступилися новозеландкам із рахунком 11:18 і втратили шанси на вихід у плей-оф світової першості. Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

Команди вели рівну боротьбу в першій частині гри, але після екватору суперницям українок вдався вирішальний ривок, після якого наздогнати їх вже не вдалося.

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Заключну гру на турнірі команда проведе сьогодні, 21 червня, проти Індонезії, яка розпочнеться о 12.45.

Після трьох матчів в пасиві збірної України з баскетболу 3х3 три поразки.