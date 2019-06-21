Українські баскетболістки обіграли Латвію на Європейських іграх
Укрінформ
Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 упевнено стартувала на II Європейських іграх в Мінську (Білорусь).
У першому поєдинку українки з рахунком 14:8 завдали поразки команді Латвії, повідомляє Укрінформ.
В іншому матчі групи D Естонія програла Іспанії - 13:15.
З естонками та іспанками українські баскетболістки зустрінуться 23 червня.
Зазначимо, команда "синьо-жовтих" виступає другим складом.
Європейські ігри в Мінську пройдуть до 30 червня.