Українські баскетболістки обіграли Латвію на Європейських іграх

Українські баскетболістки обіграли Латвію на Європейських іграх

Укрінформ
Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 упевнено стартувала на II Європейських іграх в Мінську (Білорусь).

У першому поєдинку українки з рахунком 14:8 завдали поразки команді Латвії, повідомляє Укрінформ.

В іншому матчі групи D Естонія програла Іспанії - 13:15.

З естонками та іспанками українські баскетболістки зустрінуться 23 червня.

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Зазначимо, команда "синьо-жовтих" виступає другим складом.

Європейські ігри в Мінську пройдуть до 30 червня.

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