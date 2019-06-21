У Києві відбувся чемпіонат із міні-футболу серед нацгвардійців

У Києві завершився чемпіонат Північного Київського територіального управління Нацгвардії України з міні-футболу.

Завершальні матчі чемпіонату відбулися 20 червня на штучних полях НТК ім. В. Баннікова. Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу.

У змаганнях брали участь команди з військових частин НГУ. У запеклих протистояннях на футбольних майданчиках військовослужбовці показали високий рівень гри, завзяття та волю до перемоги. Кожна команда до останнього билася за результат.

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Турнір відбувся завдяки плідній співпраці Головного управління Національної гвардії України та Української асоціації футболу.

У Києві відбувся чемпіонат з міні-футболу серед нацгвардійців / Фото: Нацгвардія України

“Це велика честь для нас — допомагати нашим військовим та ветеранам АТО, справжнім героям України, захисникам нашої держави. Тому Українська асоціація футболу з великою приємністю підтримує ініціативи проведення таких турнірів серед військових. Футбол — це багатогранна гра, в якій можна напрацювати швидкість руху, координацію, командні навички, якими ви вже володієте, — і довели це, захищаючи нашу країну”, — зазначив перший віце-президент Української асоціації футболу Олег Протасов під час церемонії нагородження.