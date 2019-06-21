У Києві відбувся чемпіонат із міні-футболу серед нацгвардійців
Завершальні матчі чемпіонату відбулися 20 червня на штучних полях НТК ім. В. Баннікова. Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу.
У змаганнях брали участь команди з військових частин НГУ. У запеклих протистояннях на футбольних майданчиках військовослужбовці показали високий рівень гри, завзяття та волю до перемоги. Кожна команда до останнього билася за результат.
Турнір відбувся завдяки плідній співпраці Головного управління Національної гвардії України та Української асоціації футболу.У Києві відбувся чемпіонат з міні-футболу серед нацгвардійців / Фото: Нацгвардія України
“Це велика честь для нас — допомагати нашим військовим та ветеранам АТО, справжнім героям України, захисникам нашої держави. Тому Українська асоціація футболу з великою приємністю підтримує ініціативи проведення таких турнірів серед військових. Футбол — це багатогранна гра, в якій можна напрацювати швидкість руху, координацію, командні навички, якими ви вже володієте, — і довели це, захищаючи нашу країну”, — зазначив перший віце-президент Української асоціації футболу Олег Протасов під час церемонії нагородження.