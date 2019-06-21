"Сампдорія" підключилася до боротьби за трансфер Малиновського

Італійські футбольні клуби “Аталанта” і “Сампдорія” працюють над підписанням українського півзахисника бельгійського “Генка” Руслана Малиновського.

“Сампдорія” запропонувала за 26-річного українського футболіста 12 млн євро плюс 5 млн євро в якості бонусів. Про це повідомляє журналіст Джанлука ді Марціо.

Зазначається, що “Сампдорія” і “Генк” мають налагоджений зв'язок після трансферу Омара Коллі, який відбувся минулого року.

У свою чергу “Аталанта” посіла 3 місце в чемпіонаті країни і зіграє в Лізі чемпіонів, що може стати перевагою у боротьби за півзахисника.

Зазначається, що переговори з “Аталантою” можуть бути завершені вже в найближчі дні.

Раніше повідомлялося, що бельгійський клуб вимагав у потенційних покупців 20 млн євро за українського футболіста. Сам Малиновський відкрито висловив бажання залишити "Генк" заради переходу в один із топ-чемпіонатів Європи.

Українець перейшов до “Генка” в січні 2016 року, а через 1,5 року бельгійський клуб викупив його контракт у донецького “Шахтаря” за 3 млн євро.

Минулого сезону Малиновський провів 51 матч за “Генк”, в яких відзначився 16 голами і 16 результативними передачами.

Фото: Sampdoria